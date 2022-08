Além da Ilusão: Violeta confronta Matias e ele surta

O capítulo desta segunda-feira (08) da novela das seis promete momentos de grande tensão na família Camargo. Violeta (Malu Galli) se revolta ao descobrir que parte da família sabia sobre a verdadeira identidade de Davi (Rafael Vitti). “Meu Deus do Céu, estou cercada de traidores. Rafael é o mágico que matou a Elisa. Inacreditável. Como é possível que esse patife tenha conseguido me enganar por tanto tempo?”, questionará a empresária.

+ Além da Ilusão: Em passe de mágica, Davi desaparece para não ser preso

Isadora (Larissa Manoela) tentará defender Davi e dirá, mais uma vez, que foi seu pai quem atirou na irmã. Matias (Antonio Calloni) não gosta das acuações da filha e irá ridicularizá-la. Violeta irá consolar Isadora, e a modista vai mostrar para mãe as provas de que a arma usada no assassinato não era a indicada por Matias no processo.

Com as evidências em mãos, Violeta questionará o marido. Mas Matias não irá lidar bem com os questionamentos e, entrará em crise, rasgando todos os documentos. “Me deixa em paz! Me deixa em paz! Não chega todo o meu sofrimento?! Você quer me punir ainda mais? Eu já perdi a minha menina!”, gritará o ex-juiz, nervoso. No dia seguinte, Leônidas (Eriberto Leão) tentará convencer Matias a confessar que matou Elisa (Larissa Manoela), mas o ex-juiz continuará irredutível.

Matias surta ao ser questionado sobre a morte de Elisa. (Foto: Globo)

Joaquim queima as provas contra si Nos últimos capítulos de ‘Além da Ilusão’, assistimos Joaquim (Danilo Mesquita) realizar sua vingança conta seu rival. Após conseguir a pasta com os documentos que comprovam seus crimes a tecelagem, o rapaz planejou revelar a identidade de Davi durante a festa de aniversário de Isadora.

A preparação para revanche começou quando Úrsula (Bárbara Paz) e Joaquim descobriram, pelo Eugênio (Marcello Novaes), que Isadora daria uma festa de aniversário e que eles não foram convidados. Só que o plano de Joaquim não iria acontecer tão fácil. Violeta, ao encontrar Joaquim na tecelagem, proibiu o genro de comparecer ao evento.

Mesmo assim, o marido de Isadora decide seguir com o plano. Durante uma visita de Iolanda (Duda Brack) ao seu escritório, Joaquim dá detalhes de como vai desmascarar Davi. Mas Dona Iara (Luciana de Rezende) estava ouvindo tudo e, claro, contou tudo ao mágico. Então, sabendo quais seriam os passos de Joaquim, Davi conseguiu surpreender o rival e todos da festa, desaparecendo em um passe de mágica.

Joaquim e Úrsula queimam provas de roubo à tecelagem. (Foto: Globo)

