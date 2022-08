Além da Ilusão: Violeta confronta Úrsula, “Rejeitada que ninguém nunca amou”

No capítulo que foi ao ar nesta quinta-feira (11) Violeta (Malu Galli) fez uma visita surpresa à Úrsula (Bárbara Paz), após a rival ameaçar explanar o romance dela com Eugênio (Marcello Novaes). Depois de descobrir outros crimes da esposa e do afilhado, o empresário resolve confrontar a família novamente. Mas Úrsula logo deixa o empresário sem chão, após ameaçar revelar o caso dele com Violeta.

+ Além da Ilusão: Confira as imagens do tão esperado casamento entre Tenório e Olívia

Preocupado, Eugênio conta sobre as ameaças para Violeta. A empresária vai até a casa da rival para tirar satisfação. “Se você e seu filho fizerem qualquer coisa contra mim ou minha filha, eu juro que esqueço o pedido do Eugênio e denuncio os dois pra polícia!”, diz a empresária.

Úrsula se incomoda com as palavras da rival e a provoca mais uma vez. Mas Violeta está pronta para o enfrentamento e não deixa barato. “Se eu errei, Úrsula, foi por amor. (…) Uma pessoa vazia, oca de sentimentos. Uma rejeitada que ninguém nunca amou e nem vai amar! Porque o Eugênio me ama!”, provoca Violeta.

Tomada pela raiva, Úrsula dá um tapa na rival. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Após confessar crime, Matias vai até a delegacia. No capítulo desta sexta-feira (12), Matias (Antonio Calloni) finalmente irá confessar que assassinou Elisa (Larissa Manoela), por engano. Com Isadora (Larissa Manoela) vestida como a irmã, o ex-juiz dará detalhes do dia trágico e prometerá dar um novo testemunho para inocentar Davi (Rafael Vitti).

No dia seguinte, após a confissão, Matias procurará por Leônidas (Eriberto Leão) e agradecerá a amizade do médico. Ele irá até a delegacia e confessará a Salvador (Jorge Lucas) que foi ele quem matou Elisa, pedindo que o mágico seja solto.

Matias confessa culpa na morte de Elisa na delegacia. (Foto: Globo)

Veja o que está rolando na televisão:

+ Pantanal: José Lucas perde casamento e quase acaba com sua vida

+ A Fazenda 14: Reality show da Record corre risco por baixa audiência

+ Eliana na Globo? Apresentadora faz série de exigências determinantes