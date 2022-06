Alemanha e Inglaterra empatam em Munique pela Liga das Nações

Nesta terça-feira, a Alemanha empatou com a Inglaterra, em casa, por 1 a 1, pela 2ª rodada do grupo 3 da Liga A da Liga das Nações. Jonas Hofmann fez para os mandantes na Allianz Arena, em Munique, e Harry Kane, de pênalti, marcou para os visitantes.

Com o resultado, os alemães ficam na terceira posição da chave e somam dois pontos. Os ingleses, com um, permanecem na lanterna do grupo.

A Alemanha retorna aos gramados no sábado, às 15h45 (de Brasília), quando visita a Hungria. A Inglaterra, por sua vez, recebe a Itália no mesmo horário.

O JOGO

A Seleção Alemã, sob o comando de Hans-Dieter Flick, começou melhor a partida, criando chances contra a Inglaterra, treinada por Gareth Southgate. Aos 22 minutos, Hofmann aproveitou lançamento, saiu de frente para Jordan Pickford e bateu na saída do goleiro para abrir o placar. Porém, o gol foi anulado após auxílio do VAR, pois o atacante estava impedido quando recebeu o passe. O primeiro tempo acabou ficando mais equilibrado com o tempo, e os visitantes também levaram certo perigo em alguns momentos.

Os donos da casa voltaram bem do vestiário e inauguraram o marcador aos seis minutos da etapa complementar, com Hofmann. Desta vez, ele recebeu passe na medida de Joshua Kimmich e, de dentro da área, bateu alto, no canto direito de Pickford, que não efetuou a defesa.

Em vantagem, a Alemanha controlou a posse de bola, ditou o ritmo do embate e, sem muitos sustos, cadenciou o jogo, que contou com boas finalizações. Tanto Pickford como Manuel Neuer tiveram que trabalhar na metade final do segundo tempo. Já aos 43 minutos, Kane sofreu pênalti, confirmado pelo árbitro de vídeo. O atacante, então, bateu rasteiro no lado esquerdo, converteu a cobrança e garantiu o empate por 1 a 1.