Alemanha x Itália: em momentos opostos, tetracampeãs se enfrentam

Neste sábado (4/6), no Estádio Renato Dall’Ara, em Bologna (ITA), Itália e Alemanha se enfrentam pela Nations League 2022. As seleções estão no grupo da morte, que também conta com Inglaterra e Hungria.

Com quatro títulos de Copa do Mundo para cada lado, ambas as seleções vivem momentos distintos. Após ser bicampeã da Eurocopa em 2021 e sair da fila de 15 anos sem título, a Squadra Azzurra ficou de fora da Copa do Mundo pela segunda edição consecutiva. Além disso, na última quarta-feira (1º/6), os italianos foram derrotados pela Argentina na Finalíssima em Wembley por 3 x 0.

Nos últimos 10 jogos disputados, a seleção italiana venceu três partidas, com quatro empates e três derrotas.

Já a Alemanha, diferentemente da Itália, vive um bom momento. Desde a chegada do treinador Hans-Dieter Flick, ex-técnico do Bayern de Munique, o time está invicto há nove jogos. Foram 34 gols marcados e 3 sofridos.

O treinador ainda não perdeu no comando da seleção: são 9 jogos, com 8 vitórias e 1 empate. A Alemanha está no grupo E da Copa do Mundo, junto com Japão e Espanha até o momento.

Na história

As tetracampeãs mundiais se enfrentaram 35 vezes, sendo 26 vezes em amistosos, 5 em Copas do Mundo e em 4 oportunidades na Eurocopa. A Itália leva a melhor com 15 vitórias contra 8 da Alemanha e 12 empates.

Além de levar a melhor em triunfos, a Azzurra também leva vantagem em gols marcados. A seleção balançou as redes alemãs 50 vezes e foi vazada 41.

A última vez que elas se cruzaram em Copas do Mundo foi em 2006, quando a Itália derrotou a anfitriã Alemanha, na prorrogação por 2 x 0 e garantiu a vaga na final da competição

Em competições oficiais o último encontro foi na Eurocopa de 2016, dessa vez com trinfo alemão nos pênaltis. A partida terminou empatada por 1 x 1 no tempo normal e vitória da Alemanha por 6 x 5 nos pênaltis.

