Alex Albon renova com a Williams até 2023

“Entendo que a Williams Racing, com meu acordo, publicou um comunicado de imprensa esta tarde indicando que pilotarei para eles no ano que vem. Isso está certo e assinei um contrato com a Williams para 2023. Pilotarei para a Williams no ano que vem”, escreveu Albon em sua conta no Twitter.

O tailandês parafraseou ironicamente um tuíte publicado pelo australiano Oscar Piastri , no qual negou ter assinado contrato para ser piloto da Alpine em 2023, depois de a equipe tê-lo anunciado como substituto do espanhol Fernando Alonso, que no ano que vem irá para a Aston Martin.

A Williams é uma das escuderias que, segundo rumores, tem interesse em contratar Piastri, campeão da Fórmula 2 em 2021 e atualmente piloto reserva na Alpine e na McLaren.

Carreira:

Albon, de 26 anos, estreou na Fórmula 1 em 2019, pela Red Bull. No ano passado, foi substituído na equipe austríaca pelo mexicano Sergio Pérez. Após um ano fora, voltou à categoria nesta temporada pela Williams.

O tailandês ocupa atualmente a 19ª colocação no campeonato de pilotos, com 3 pontos.