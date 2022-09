Alex Sandro é cortado da Seleção Brasileira, e Tite convoca Renan Lodi

Na noite desta quarta-feira, a CBF anunciou que o lateral-esquerdo Alex Sandro foi desconvocado para os próximos compromissos do Brasil, em setembro, devido a uma lesão muscular na perna esquerda. Assim, o técnico Tite optou por chamar Renan Lodi, atualmente no Nottingham Forest-ING, para a vaga.

Esta é a primeira alteração da lista dos 26 convocados para as partidas contra Gana, às 15h30 (de Brasília) do dia 23, e Tunísia, também às 15h30 do dia 27. Estes serão os dois últimos amistosos preparatórios do Brasil antes do início da Copa do Mundo, em 20 de novembro.

Para os duelos, que ocorrem na França – o primeiro no Stade Océane, em La Havre, e o segundo no Parque dos Príncipes, em Paris, – os jogadores começam a se reunir na próxima segunda-feira, quando a Seleção faz seu primeiro treino, em La Havre (FRA).

Agora, com a mudança, o técnico Tite conta com Alex Telles, do Sevilla, e Renan Lodi para a lateral esquerda. O jogador do Nottingham Forest chegou ao clube inglês no fim de agosto deste ano. Por não estar sendo utilizado no Atlético de Madrid, seu ex-clube, Lodi soma apenas dois jogos nesta temporada – ambos na Premier League.

Renan Lodi foi convocado pela primeira vez pelo treinador em outubro de 2019, para amistosos contra Senegal e Nigéria. Ao todo, soma 15 partidas com a camisa da Amarelinha, além de cinco assistências.

Por fim, o lateral não era chamado para atuar pelo Brasil desde novembro de 2021, para jogos das Eliminatórias da Copa contra Colômbia e Argentina, mas não foi utilizado. Aliás, a última vez que o lateral entrou em campo pela Seleção foi na final da Copa América, em julho do ano passado.