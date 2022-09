Alex Santana, do Athletico, festeja vitória sobre Palmeiras na Libertadores

Nessa terça-feira (30/8), o Athletico-PR saiu na frente na disputa por uma vaga na final da Copa Libertadores. Na Arena da Baixada, o Furacão venceu o Palmeiras por 1 a 0, em jogo de ida da semifinal da competição. As equipes agora voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (6/9), às 21h30, no Allianz Parque.

O autor do único gol da partida foi Alex Santana, contratado pelo Athletico-PR na última janela de transferências. O volante, que marcou seu primeiro gol com a camisa rubro-negra, comemorou o feito e avaliou a partida, já de olho no segundo confronto.

“Fico muito feliz de ter feito um gol na semifinal. O jogo foi muito difícil para nós, ainda bem que conseguimos fazer o gol ali no começo. No segundo tempo, a gente perdeu um jogador e ficou difícil para a gente. Graças a Deus conseguimos o resultado aqui e agora vamos para o segundo jogo pra tentar a classificação”, declarou.

O Athletico-PR ficou com um a menos, quando Hugo Moura foi expulso aos 25 minutos do segundo tempo depois de levar o segundo cartão amarelo. Além disso, o técnico Felipão também foi expulso e não estará no banco de reservas em São Paulo.