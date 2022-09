Alex Telles “ganha pontos” com Tite e vira nome forte para Copa do Mundo

O lateral esquerdo Alex Telles foi uma das grandes notícias desta última Data Fifa antes da Copa do Mundo. O jogador do Sevilla foi titular nos dois jogos que o Brasil disputou, nas vitórias contra Gana e Tunísia.

A lateral esquerda é vista como um dilema para a Seleção Brasileira, especialmente após a lesão de Guilherme Arana. Cortado desta Data Fifa por conta de lesão, Alex Sandro é nome confiança de Tite e deve ser convocado para o Mundial do Catar.

Restaria então uma vaga para Alex Telles e Renan Lodi. Enquanto o primeiro iniciou as duas partidas, o segundo disputou 25 minutos contra a Tunísia e pouco fez em campo.

Telles cumpriu bem a função de ser um lateral construtor, de menos apoio ao ataque, e não comprometeu defensivamente. A Seleção sofreu apenas um gol nesta Data Fifa (contra a Tunísia) e ele teve origem em bola parada, em jogada aérea.

Sendo assim, hoje, a tendência é que Alex Sandro e Telles sejam os nomes de Tite para a Copa do Mundo, com Renan Lodi correndo por fora. Caio Henrique, destaque do Monaco, é um nome que virou pauta entre torcedores nas últimas semanas, mas nada indica que o jogador ex-Fluminense esteja na lista final para o Mundial.

Agora, a Seleção Brasileira só volta a campo para a estreia na Copa do Mundo. A equipe de Tite estreia contra a Sérvia, no dia 24 de novembro, às 16 horas (de Brasília). Suíça e Camarões também estarão no caminho brasileiro durante a fase de grupos.

A convocação final de Tite para a Copa do Mundo está marcada para o dia 7 de novembro, com a apresentação dos atletas programada para o dia 14.