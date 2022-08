Alexandre Frota manda recado a Chico Buarque após pagar indenização de R$ 30 mil

O deputado federal de São Paulo Alexandre Frota (PSDB) se manifestou sobre a indenização que precisou pagar ao cantor Chico Buarque. O ex-ator foi condenado pela Justiça, pois, em 2017, ofendeu o artista no Twitter. Na publicação, Frota o chamou de “filho da put*”, o acusou de se beneficiar de recursos da Lei Rouanet e de chorar “por não poder mais roubar livremente”. Em suas redes sociais, o deputado, que já havia pagado R$ 20 mil no ano passado do valor total da indenização, que seria de R$ 50 mil, mandou um recado para o cantor: “Fala, Chico Buarque, na tarde de hoje [quarta-feira, 3] foi depositado em juízo os R$ 30 mil 106 reais conforme determinação judicial do juiz responsável. Assim respeitando a decisão, estou encerrando esta última fase e virando a página da vida. Sucesso para Chico rs (abreviação de risos)”. Em um outro post, Frota enfatizou que está colocando um ponto final nessa história: “Fim de papo, assunto encerrado”. Chico não comentou sobre o assunto em suas redes sociais.

