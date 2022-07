Alexia Putellas rompe ligamento do joelho e desfalca Espanha na Eurocopa

Nesta terça-feira, a Seleção Espanhola Feminina confirmou a lesão de Alexia Putellas. A meio-campista de 28 anos rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo em treino com a Espanha, na Inglaterra, em preparação para a Eurocopa Feminina de 2022. Com isso, a atleta será desfalque para a La Roja no torneio.

A Seleção Espanhola tem estreia marcada para esta sexta-feira, contra a Finlândia, às 13h (de Brasília), pela primeira rodada do torneio europeu. A Espanha está no Grupo B junto com Alemanha, Dinamarca e a própria Finlândia. “Os exames realizados com a internacional espanhola na tarde desta terça-feira, 5 de julho de 2022, no hospital King Edwards VII, em Londres, confirmaram que a capitã da Seleção Espanhola Feminina sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do lado esquerdo joelho”, divulgou.

Pelo Barcelona, na temporada anterior, Putellas teve boas atuações que renderam à ela as conquistas da Bola de Ouro 2021 e o título de melhor jogadora do mundo pela Fifa. Nesta temporada, o Barça venceu o Campeonato Espanhol e a Copa da Rainha, além de chegar à final da Liga dos Campeões, mas foi derrotado pelo Lyon.

Após o pronunciamento da seleção da Espanha, o Barcelona também comunicou a lesão da atleta.

“De acordo com os Serviços Médicos da RFEF, a jogadora do Barça, Alexia Putellas, tem um ligamento cruzado rompido no joelho esquerdo. O capitã do Barça lesionou-se no treino que a equipe espanhola realizou na manhã desta terça-feira, na Inglaterra, onde começa esta quarta-feira o torneio europeu. Testes realizados à tarde em solo britânico revelaram a gravidade da lesão”, informou o clube.