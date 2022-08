Alexis Sánchez rescinde com Inter de Milão e pode estar a caminho da França

O experiente atacante chileno Alexis Sánchez, de 33 anos, rescindiu seu contrato com a Inter de Milão nesta segunda-feira, um ano antes do fim do vínculo com o clube italiano, e pode estar a caminho do Olympique de Marselha, com quem mantém negociações.

“O clube gostaria de agradecer a Alexis por essas últimas três temporadas, nas quais os ‘Nerazzurri’ conquistaram três grandes títulos, e deseja o melhor o melhor para seu futuro na carreira”, diz o comunicado publicado pela Inter em seu site.

A saída de Sánchez representa um alívio de 7 milhões de euros anuais na folha salarial da equipe, segundo a imprensa italiana. Mas para antecipar o fim do contrato, o clube teria aceitado pagar 5 milhões de euros ao chileno.

Um possível destino para o atacante é o Olympique de Marselha, cujo presidente, Pablo Longoria, confirmou no domingo o interesse na contratação.

“É um jogador com quem temos conversas”, disse o dirigente antes da partida contra o Reims pelo Campeonato Francês. “Ele tem um perfil que se ajusta totalmente com o que queremos colocar em prática”, acrescentou.

Com Sánchez, que além da Inter tem passagens por Barcelona, Arsenal e Manchester United, o Olympique se reforçaria com um jogador rápido e experiente e que chegaria sem custos.