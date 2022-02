Alfa Romeo anuncia data de lançamento do C42 para a F1 2022

Automobilismo



A Alfa Romeo foi o sexto time a confirmar a data de lançamento do seu carro para a temporada 2022 da Fórmula 1. A equipe vai apresentar o C42 no domingo, 27 de fevereiro.

Neste ano, os novos regulamentos aerodinâmicos entram em vigor e é esperado que o grid esteja mais próximo, dando chances para que as pequenas equipes, assim como a Alfa Romeo, progridam no grid.

O novo carro, o C42, será apresentado com sua pintura oficial por meio de um lançamento digital, com imagens e vídeos divulgados ao público e a mídia às 5h (horário de Brasília). O lançamento será seguido, às 5h30, por uma conferência de imprensa online com a presença do chefe da equipe, Frederic Vasseur, o diretor técnico, Jan Monchaux e os pilotos da equipe, Valtteri Bottas, Guanyu Zhou e Robert Kubica.

O curioso é que a apresentação do C42 acontecerá após os primeiros testes de pré-temporada, confirmados para os dias 23, 24 e 25 de fevereiro no Circuito da Catalunha-Barcelona.

Confira as datas de lançamentos dos carros da F1 2022 até aqui:

10 de fevereiro – Aston Martin

11 de fevereiro – McLaren

14 de fevereiro – AlphaTauri

17 de fevereiro – Ferrari

18 de fevereiro – Mercedes

21 de fevereiro – Alpine

27 de fevereiro – Alfa Romeo

