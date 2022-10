Aliados de novo: Bolsonaro retuíta post de Moro sobre Lula e corrupção

Em reaproximação, o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), retuitou um post do ex-ministro e senador eleito pelo Paraná, Sergio Moro (União), sobre corrupção na Petrobras. O tuíte de Moro diz que o ex-presidente e também candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nomeou “diretores corruptos” para a estatal petroleira.

Após pedir demissão do governo acusando o presidente de querer “interferir politicamente” na Polícia Federal, em 2020, Moro integrou a comitiva de Bolsonaro no debate da TV Bandeirantes deste domingo (16/10).

Lula mente sobre a corrupção na Petrobras. Foi Lula quem nomeou os Diretores corruptos Paulo Costa, Renato Duque e Nestor Cerveró. Não foi o Conselho de Administração da Petrobras.

— Sergio Moro (@SF_Moro) October 17, 2022

Segundo apurou o colunista do Metrópoles Igor Gadelha, Moro procurou auxiliares do atual chefe do Palácio do Planalto nos últimos dias e se colocou à disposição para ajudar na campanha do segundo turno.

Auxiliares de Bolsonaro dizem que o ex-juiz, inclusive, enviou sugestões de perguntas a serem feitas pelo presidente ao ex-presidente Lula relacionadas à Operação Lava Jato.

Moro nega voltar a ser ministro Depois do debate, Moro negou que voltará a integrar a Esplanada de Bolsonaro caso o presidente seja reeleito.

“Meu plano é representar a população paranaense no Senado. Não tenho a intenção de integrar o Poder Executivo, não fui convidado nem me convidei. Eu vou estar no Senado, como um senador forte e independente”, disse o ex-juiz da Lava Jato.

Moro reafirmou que se posiciona “contra Lula e o projeto de poder do PT” e disse que, apesar das divergências com o atual chefe do Executivo federal, “as convergências são muito maiores”.

Questionado no fim do debate por jornalista sobre a reaproximação com Moro, Bolsonaro brincou: “Você nunca brigou em casa com o marido?”.

Veja:

“Você nunca brigou em casa com o marido?”, diz Bolsonaro ao ser questionado, na saída do debate da Band, sobre rompimento com Moro.

: @SamPancher pic.twitter.com/YUyYxd4j8F

— Metrópoles (@Metropoles) October 17, 2022

O post Aliados de novo: Bolsonaro retuíta post de Moro sobre Lula e corrupção apareceu primeiro em Metrópoles.