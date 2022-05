Qual é melhor: comida ou ração? Essa é uma das principais dúvidas entre os tutores. Afinal, embora existam rações específicas para as mais diversas raças de cachorro e também para os gatos, muitos veterinários defendem a importância e os benefícios de uma alimentação mais natural para os pets.

Segundo a veterinária Nicole Cherobim, para a Alimentação Natural (AN) ser uma dieta balanceada e benéfica para os pets, ela precisa ser prescritas por nutricionistas veterinários, que vão considerar todas as necessidades do animal e incluir ingredientes naturais e suplementação.

Mais sobre o assunto É o bicho! Amável e fofinho: veja 5 características do cachorro buldogue francês



É o bicho! Cachorrinha que nasceu com rara condição emociona a internet



É o bicho! Descubra por que os cachorros ficam grudados durante o acasalamento



É o bicho! Pedras nos rins em cachorros: causas, sintomas e tratamento



Ficou curioso para saber mais sobre a Alimentação Natural? Abaixo, a médica compartilha pontos importantes e dicas para os tutores. Confira!

Tudo começa no consultório

Embora natural, as refeições devem ser elaboradas por um especialista no assunto, viu? Na consulta, o profissional irá avaliar o histórico do pet, seus hábitos, fazer uma minuciosa avaliação nutricional e só depois montará um cardápio considerado fatores como peso, idade, raça, sexo, saúde, atividades físicas e restrições alimentares.

Leia a matéria completa no portal Alto Astral, parceiro do Metrópoles.

O post Alimentação natural: 6 dicas para melhorar a dieta do animal apareceu primeiro em Metrópoles.