Aline Campos é filmada com look revelador, sensualiza pra câmera e exibe tatuagem ousada

” src=”https://youtube.com/embed/M2XWXCcm7IU” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen sandbox=”allow-scripts allow-same-origin”>



Estilo e boa forma! Aline Campos encantou os seguidores do Instagram nesta terça-feira (26) com um vídeo deslumbrante, onde mostrou seu look do dia. Exibindo sua ótima forma, a musa deixou os fãs apaixonados e deu o que falar com o registro de sua roupa.

+ Com biquíni polêmico, Aline Campos mostra o que faz quando está presa em quarto de hotel

A atriz apostou num look off-white e caprichou nos detalhes mais ousados para sua produção. Aline ainda mostrou seu corpão saradíssimo e deixou os fãs babando com sua tatuagem marcante. “Terninho com cropped, do jeitinho que amo”, disse a musa.

“Perfeita demais essa mulher”, reagiu um fã nos comentários da publicação. “Gente, que deusa! Estou apaixonada por esse look”, disparou outra internauta, exaltando a musa. “A elegância dessa mulher é fora de série”, apontou uma terceira. Veja o look da musa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aline Campos (@soualinecampos)

Aline Campos e Jesus Luz recriam cena icônica de Pantanal

Alerta casalzão! Recentemente, Aline Campos e Jesus Luz deram o que falar nas redes sociais com um vídeo que incendiou a web! A dupla se uniu para recriar uma cena icônica da novela “Pantanal” e, claro, deixaram o clima quentíssimo na ocasião.

No vídeo publicado no Instagram da musa, os dois aparecem usando roupas íntimas na cama e protagonizam um beijão de tirar o fôlego. Encenando os personagens Guta e Tadeu, Aline e o namorado mostraram a química de milhões nas redes sociais!

“Fomos desafiados a recriar a icônica cena da Guta e do Tadeu da novela Pantanal, ao som da MARAVILHOSA @jadebaraldo! E QUE música! Estamos viciados!”, contou a musa na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aline Campos (@soualinecampos)

Fique por dentro de tudo que está rolando no mundo dos famosos

+ Larissa Manoela bronzeia o bumbum gigante na beira da piscina: “Recarregando as energias”

+ Na praia, Flay provoca dando zoom com fio-dental pequeno demais: “Quase não cobriu”

+ Após mergulho, Maisa Silva volta a abusar do decote com maiô minimalista e resultado choca