Alison dos Santos é ouro nos 400m com barreiras nos Estados Unidos

O medalhista olímpico Alison dos Santos, o Piu, está mesmo voando. O paulista de 21 anos venceu neste sábado (30) a primeira prova da temporada dos 400 metros com barreiras, sua especialidade. O brasileiro completou a prova do tradicional Meeting Drake Relays, na cidade de Des Moines, no Iowa (Estados Unidos), em 48s41, impondo mais de um segundo de vantagem sobre os norte-americanos David Kendzieira (49s43) e Khallifah Rosser (49s49), medalhas de prata e bronze respectivamente.

O evento integra a série prata da World Athetics (sigla em inglês de Federação Internacional de Atletismo). Há menos de 15 dias, Piu já havia se destacado no Golden Games (série ouro) ao conquistar a prata nos 400m rasos em 44s54, apenas 26 centésimos atrás do primeiro colocado, o norte-americano Michael Cherry (44s28).

O atleta é um dos principais nomes do atletismo brasileiro para a Olimpíada de Paris 2024. Ano passado, Piu conquistou o bronze nos 400m com barreiras nos Jogos de Tóquio, ao encerrar a prova em 46s72.

In the first World Athletics Continental Tour event of the afternoon, Alison Dos Santos successfully defended his Drake Relays title in the men’s 400mH!

Dos Santos crossed in 48.41, the second-fastest time in the world this season.#BackOnTrack

📊https://t.co/pvZ5Eag53v pic.twitter.com/z9titEQ5p9

— Drake Relays (@DrakeRelays) April 30, 2022