Alison é ouro na Diamond League da Polônia e segue invicto este ano

Alison dos Santos segue invicto em 2022. Neste sábado (6), na província da Silésia (Polônia), o brasileiro, recém-coroado campeão mundial nos 400m com barreiras, venceu mais uma etapa da Diamond League (Liga Diamante), principal competição do circuito mundial de atletismo. Piu, como Alison também é conhecido, completou a prova em 47s80, o melhor tempo da história nesta etapa. A vitória no Leste Europeu foi a quinta em etapas do circuito mundial nesta temporada. O brasileiro, bronze na Olimpíada de Tóquio no ano passado, ainda não foi derrotado nesta prova em 2022.

On another level 💪🏾@PiuzeR grabs the win in the men’s 400m hurdles in his first outing as a world champion! 47.80 meeting record for the Brazilian😎 📸 Diamond League AG#DiamondLeague pic.twitter.com/lYFneG7Khg — World Athletics (@WorldAthletics) August 6, 2022

Neste sábado, Alison não teve ao seu lado os principais adversários. Tanto o norueguês Karsten Warholm – campeão olímpico e recordista mundial – quanto os americanos Rai Benjamin e Trevor Bassit, que completaram o pódio do mundial de Eugene, nos Estados Unidos, em julho, ficaram de fora da etapa polonesa, a nona do circuito. Com isso, mesmo correndo mais de um segundo acima da marca que lhe deu o ouro no mês passado (46s29), ele subiu ao lugar mais alto do pódio mais uma vez, sem maiores desafios.

A prata ficou com o americano Khallifah Rosser, com o tempo de 48s30 e o bronze foi para o francês Wilfried Happio, que correu em 48s74.

A Diamond League só volta a ter disputas nos 400 metros com barreiras masculino na 12ª etapa, em Bruxelas, na Bélgica, marcada para começar em 2 de setembro.