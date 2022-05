Alisson comemora virada do Liverpool e vaga na final da Liga dos Campeões

O Liverpool está, mais uma vez, na final da Liga dos Campeões. Na temporada 2018/19, o time de Jürgen Klopp conquistou seu último título da competição e pode, nesta edição, chegar à sua sétima conquista na final, marcada para o dia 28 de maio, no Stade de France.

A classificação para a final foi selada nesta terça-feira, na vitória de virada, por 3 a 2, diante do Villarreal, da Espanha. Os ingleses haviam vencido a primeira partida por 2 a 0, em Anfield, e aumentaram o placar agregado no jogo da volta, no Estádio de la Cerámica.

O goleiro brasileiro Alissson enalteceu a vitória do Liverpool e comentou sobre estar mais uma vez em uma decisão de Liga dos Campeões. O jogador foi titular no título conquistado em 2019.

“A gente sabia que seria uma partida bem complicada. Apesar de termos vencido por 2 a 0, no primeiro jogo, tínhamos a consciência de que o Villarreal é um time bem perigoso e não chegou até a semifinal por acaso. Tomamos dois gols no primeiro tempo e tivemos muito mérito por nos mantermos com a cabeça tranquila e focados no nosso objetivo. Voltamos para o segundo tempo e conseguimos impor o nosso ritmo. Todo mundo está de parabéns e agora vamos para mais uma final deste torneio tão difícil e equilibrado”, afirmou o camisa 1.

Na final, o Liverpool pode encarar o seu conterrâneo e rival Manchester City ou enfrentar mais um espanhol, o Real Madrid. Os dois times se enfrentam nesta quarta-feira, pelo jogo de volta da semifinal, no Santiago Bernabéu. O jogo de ida terminou com vitória inglesa por 3 a 2 no Etihad Stadium.

“Independentemente do adversário da decisão, sabemos que será mais uma partida histórica, equilibrada e muito difícil. Não preciso apontar as qualidades do Manchester City ou do Real Madrid porque são dois clubes gigantes e que possuem elencos fortíssimos. Vamos nos preparar para fazer mais um grande jogo e, assim como foi contra o Tottenham, espero que a gente possa sair com o título. Mas, até lá, temos outras duas taças em disputa e queremos muito conquistá-las. Então, como sempre venho falando, vamos focar sempre no próximo passo”, completou Alisson.

Além do torneio continental, o Liverpool disputa, ainda, outros dois títulos. O time está na final da Copa da Inglaterra, aonde enfrenta o Chelsea no dia 14 de maio. No Campeonato Inglês, a equipe disputa a taça ponto a ponto contra o Manchester City e está, no momento, somente um ponto atrás do rival.