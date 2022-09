Almería anuncia acordo pelo atacante Lázaro, joia do Flamengo

Na noite desta quinta-feira, o Almería, da Espanha, anunciou a contratação do atacante Lázaro, que estava no Flamengo. O clube espanhol pagará 7 milhões de euros (cerca de R$ 36,5 milhões) por 70% dos direitos econômicos do atleta, que assinou contrato até 2028.

Segundo informação do ge, o acerto final entre os clubes prevê possibilidade do Almería comprar mais 5% dos direitos administrativos do jogador, caso atue em mais de 25 partidas como titular. O valor estipulado é de 750 mil euros (R$ 3,9 milhões). Aos 20 anos, Lázaro deve usar a camisa 10 da equipe espanhola.

Formado nas categorias de base do Rubro-Negro, o atleta estreou pelo profissional em 2020, quando fez apenas quatro jogos. Nesta temporada, Lázaro estava sendo utilizado com mais frequência, fez 45 jogos – marcando oito gols e dando sete assistências.

Ao todo, o atacante soma 62 partidas com a camisa da equipe principal do Flamengo. Além disso, possui no currículo o título do Campeonato Brasileiro (2020). Pela Seleção Brasileira, na base, foi peça importante para a conquista do Mundial sub-17, em 2019.

Lázaro será o segundo brasileiro do elenco do Almería para a temporada 2022/23. Antes dele, o zagueiro Kaiky, ex-Santos, foi anunciado pelo clube em julho deste ano.

O acordo pelo jogador de 18 anos se assemelha bastante aos valores da transação de Lázaro. Kaiky foi vendido ao Almería também por 7 milhões de euros.

Entretanto, por ter 70% dos direitos econômicos do zagueiro, o Santos vai ficar com aproximadamente R$ 26 milhões da transação, além de 20% do valor de uma futura venda.