Almoço em família: 5 restaurantes pet friendly com brinquedoteca

Nada melhor do que curtir uma boa refeição com toda a família. Reunir avós, pais, filhos e até pets à mesa é uma boa ideia para que quer aproveitar um tempo de qualidade com as pessoas de casa, mas em um ambiente diferente do habitual. Pensando nisso, o Metrópoles elencou cinco restaurantes de Brasília que tem brinquedoteca, são pet friendly e até oferecem opções personalizadas para a criançada e para os bichinhos. Confira:

BSB Grill

Além da comida, que conta com versões “baby” dos pratos a partir de R$ 27, a brinquedoteca atrai a criançada ao BSB Grill. Na unidade da Asa Norte, o espaço conta com videogame, desenhos para colorir e brinquedos e os pequenos são acompanhados por uma monitora. Quem gosta de parquinho pode ir na Asa Sul e se divertir no escorrega e nos balanços. As crianças também podem levar os cachorrinhos para um passeio, pois o restaurante é pet friendly.



Picanha do BSB Grill Picanha do BSB Grill

Divlgação

Brasília (DF), 28/03/2018 Pit Stop BSB Grill Local: BSB Grill, Parrilla da BSB Gril

Hugo Barreto/Metrópoles

Brasília (DF), 25/07/2017 Gostoso e acessível. BSB Grill tem A esfirra folhada que os garçons passam servindo à mesa (R$ 8,40 a unidade) é um destaque à parte

Felipe Menezes/Metrópoles

Brasília (DF), 25/07/2017 Gostoso e acessível. BSB Grill tem O carro pendurado no teto da unidade da Asa Sul foi pilotado por Hoover Orsi, tetracampeão da Stock Car

Felipe Menezes/Metrópoles

Brasília (DF), 23/02/2018 BSB Grill Local: Foto: CLS 413 Bruno Pimentel/Metrópoles Brinquedoteca da casa



Cantucci Osteria

O Cantucci Osteria conta com uma brinquedoteca com monitores para crianças a partir de 3 anos até 14 anos. De terça a quinta feira, o espaço funciona das 17h às 23h. Às sextas, sábados e domingo, o horário para a diversão é das 12h às 15h (almoço) e das 18h às 23h (jantar).

Para aproveitar o ambiente, o valor é R$25 por criança. A partir da segunda (sendo da mesma família), o valor fica R$12,50, pelo tempo máximo de três horas. Por ter um espaço aberto, os pets também são bem-vindos.



Filezinho do Cantucci Osteria Filezinho do Cantucci Osteria

Divulgação

Cantucci Osteria Beef Bourguinonne

Divulgação

Espaguete ao molho de tomate, manjericão e parmesão do Cantucci Osteria Espaguete ao molho de tomate, manjericão e parmesão do Cantucci Osteria

Divulgação

Picadinho do Cantucci Picadinho é servido às segundas no Cantucci

Foto: Divulgação

Brinquedoteca do Cantucci Brinquedoteca do Cantucci



Brinquedoteca do Cantucci Brinquedoteca do Cantucci

Divulgação

Cantucci Osteria Cantucci Osteria

José Paulo Lacerda/Divulgação

Cantucci Osteria Cantucci Osteria

José Paulo Lacerda/Divulgação

Fazenda Churrascada

A Fazenda Churrascada vai além dos preparos com diversos cortes de carne e conta com um parque infantil da casa que tem três ambientes e 320m2 de pura diversão. As áreas atendem a crianças a partir de 4 anos. Os valores começam em R$ 30.

Ainda para que os pequenos também vivenciem a experiência completa da Fazenda Churrascada, a casa oferece duas opções de menu kids: o Prato Kids (R$32), com paillard, arroz branco, feijão e purê de batata; e X-Burger Kids (R$29), com pão, carne e queijo cheddar.

A Fazenda Churrascada é pet friendly e oferece um osso personalizado de brinde para todo cachorro que for até a casa.



Fazenda Churrascada Brasília Há pratos individuais e para compartilhar

Hugo Barreto/ Metrópoles

Fazenda Churrascada Brasília Linguiça cuiabana, feita artesanalmente com carne suína, toucinho e ervas, servida com farinha da fazenda (exclusiva da casa) e molho chimichurri

Hugo Barreto/Metrópoles

Fazenda Churrascada Brasília O conceito da marca surgiu há 6 anos, quando foi realizado o primeiro Festival Churrascada no Brasil

Hugo Barreto/Metrópoles

Fazenda Churrascada Brasília Além das carnes, são 11 acompanhamentos

Hugo Barreto/Metrópoles

Fazenda Churrascada Brasília O Bolinho de smoked ribs feito com costelinha bovina defumada, servido com molho barbecue de whisky e molho de mostarda (R$ 29), é uma das receitas exclusivas da casa

Hugo Barreto/Metrópoles

Fazenda Churrascada Brasília O espaço conta com Parrilla e Fogo de chão

Hugo Barreto/Metrópoles

Fazenda Churrascada Brasília E preparos diferenciados, como a goiabada artesanal cremosa servida com requeijão de corte

Hugo Barreto/Metrópoles

Fazenda Churrascada Brasília Mousse aerada de chocolate belga e café arábica, finalizada com farofa crocante de castanha e bacon

Hugo Barreto/Metrópoles

Brasília (DF), 19/01/2022 Visita Fazenda Churrascada Local: Fazenda Churrascada, no Clube de Golfe Foto: Hugo Barreto/Metrópoles O espaço ainda conta com locais para as crianças se divertirem



Brasília (DF), 19/01/2022 Visita Fazenda Churrascada Local: Fazenda Churrascada, no Clube de Golfe Foto: Hugo Barreto/Metrópoles Detalhe da área infantil com muito verde e sombra



Jamie Oliver

No Jamie Oliver, a criançada tem acesso à uma brinquedoteca especial para crianças de até 12 anos. Além disso, a casa conta com um menu kids com cinco opções, entre elas: Massa Kids Almôndegas (R$ 34), feita com espaguete com almôndegas e molho de sete vegetais, finalizado com parmesão e manjericão; e Kids Burger (R$ 34) com 100g de filé de peito de frango, molho refrescante de iogurte e tomate. Já o espaço externo recebe cachorrinhos e gatinhos.



Prato kids do Jamie Oliver Prato kids do Jamie Oliver



frango frito jamie jamie oliver Frango frito Jamie, do Jamie Oliver

Foto: Instagram/Reprodução

salada jamie oliver Salada Super Food, do Jamie Oliver Kitchen

Foto: Reprodução/Instagram

Espaço kids do Jamie Oliver Espaço kids do Jamie Oliver



Jamie Oliver Kitchen Brasília Ambiente 10 – foto Gui Teixeira O conceito do restaurante Jamie Oliver Kitchen é inédito

Foto: Gui Teixeira

Jamie Oliver Kitchen Brasília Ambiente 6 – foto Gui Teixeira Com 620 metros quadrados, o projeto tem o mesmo clima descontraído de outras casas do chef

Foto: Gui Teixeira

Mandaka

O Mandaka é um dos bons points para quem curte comida nordestina. Além de pratos típicos, o restaurante conta também com uma elaborada brinquedoteca. A estrutura possui piso emborrachado, pula-pula, brinquedão e pebolim.

O estabelecimento possui algumas receitas voltadas à criançada. Intitulado Thomas Muu (R$ 29,90), o preparo é uma carne de sol fatiada com ovo frito, arroz branco, batata rústica e vinagrete. Já Yasmin 2711 (R$ 29,90), é uma macarronada ao molho sugo, com carne de sol desfiada e queijo coalho em cubinhos.

Além dos pequenos, os pets também são bem-vindos na área aberta do restaurante.



Carne de sol Caicó, Mandaka O Mandaka conta com diversos clássicos nordestinos, como a Carne de sol Caicó (R$ 129). O prato potiguar leva carne de sol padrão steak, arroz de leite nordestino, feijão verde cremoso, macaxeira frita e paçoca. Pedidos no iFood, Uber Eats ou pelo telefone (61) 3967-6060

Divulgação

Mandaka Chapa Brasil, do Mandaka

Divulgação

Mandaka Executivo2 Carne de sol padrão steak com vinagrete e paçoca de carneCa

Foto: Divulgação

carne de sol padrão steak do mandaka A carne de sol padrão steak é exclusividade do Mandaka

Foto: Divulgação

Brinquedoteca do Mandaka Brinquedoteca do Mandaka

Divulgação

Brinquedoteca do Mandaka Brinquedoteca do Mandaka

Divulgação

BSB Grill

413 Sul, bloco D, loja 36. Telefones: (61) 3346-0036 e (61) 3326-0976. De terça a sábado, das 12h à 0h; domingo, das 12h às 17h.

304 Norte. Telefone: (61) 3326-0976. De Terça a sábado, das 12h à 0h. Domingo, das 12h às 17h.

Cantucci Osteria

403 Norte, bloco E, loja 03. Telefone: (61) 3328-5242. De segunda a sexta, das 12h às 15h. Sábado e domingo, das 12h às 16h. Terça a domingo, das 18h às 23h.

Fazenda Churrascada

Setor de Clubes Sul, Tr. 2 (dentro do Clube de Golfe). Telefone: (61) 99290-2675. De terça a quinta, das 12h às 23h. Sexta e sábado, das 12h até 0h. Domingo, 12h às 22h.

Jamie Oliver

Venâncio Shopping, SCS, quadra 8, bloco B, loja 29 a 33, térreo. Telefone: (61) 3710-3939. Todos os dias a partir das 8h às 15h e 18h à 0h.

Mandaka

QSD 23, lote 2, loja 01 – Pistão Sul. Telefone: (61) 3967-6060. Todos dos dias, das 11 às 23h.

