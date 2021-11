Almoço festivo celebrou Dia do Conselheiro Tutelar em Itamaraju

Sociedade



Publicado em 22 de nov de 2021 e atualizado às 08:25

Aconteceu na última sexta-feira 19 de novembro de 2021, uma pequena confraternização simbólica ao Dia do Conselheiro Tutelar, que tem data alusiva no dia 18 de novembro.

O evento aconteceu no Centro de Convivência do Idoso, situado no Bairro de Fátima, contado com a presença do Prefeito Marcelo Angênica, Vice-Prefeito Dalvadísio Lima, Secretário de Esportes Gustavo Souto, Secretário de Governo Selmides Bida, Chefe de Gabinete Luiz Pita, conselheiros e familiares.

O coordenador do órgão o conselheiro Luciano de Jesus, juntamente com a conselheira Elza Maria, agradeceu a presença de todos expressando imensa alegria diante das realizações e conquistas, e ressaltaram a importância de cada conselheiro na garantia dos direitos da criança e adolescente prestando serviços a sociedade.

Para Luciano de Jesus, muitos são os desafios do órgão perante os serviços prestados a sociedade, destacando que a participação da gestão municipal para os avanços é de suma importância, finalizando agradeceu a presença de todos ao evento.

O Prefeito Marcelo Angênica, disse que a cada dia tem sido crescente as mais diversas ocorrências na sociedade com crianças e adolescentes, destacando que o conselheiro traspõe o papel em função, com muito profissionalismo e humanidade cuidando daqueles que são vulneráveis garantindo direitos e cuidando com amor contribuindo para o futuro de cada um.

Finalizando Marcelo Angênica, disse que vem buscando mecanismos para atender as demandas do órgão proporcionando melhores condições de trabalho e qualidade nos serviços prestados, parabenizou os conselheiros pelo empenho e dedicação, encerrou.

Em seguida foi feita uma oração de agradecimento e servido o almoço a todos, o momento proporcionou ainda mais aproximação dos conselheiros junto ao gestor, sendo compartilhado diversos assuntos.

O dia do Conselheiro Tutelar é celebrado no dia 18 de Novembro. A data foi instituída pela Lei nº 11.622, de 19 de dezembro de 2007.

A função de Conselheiro Tutelar foi criada em Julho de 1990, juntamente com o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). Um Conselheiro Tutelar deve lutar pelos direitos das crianças e adolescentes da sua comunidade. Este cargo público implica exercer o papel de educador e orientador dos mais jovens, criando iniciativas que potenciem o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Deve ter um apurado sentido de ética e determinação para gerir conflitos que possam aparecer durante o seu trabalho.

