Alô Alô: João Freire e Gustavo Palma vão se casar em hotel na Bahia

João Freire e Gustavo Palma se conheceram em meio a compromissos profissionais. O designer e o empresário de marketing tinham clientes em comum e logo se conectaram, passando a viver uma história de amor. O namoro começou em St. Barth, no Caribe, em 2019, e o pedido de noivado, feito por Gustavo, foi em Florença, na Itália, no ano seguinte.

Nos próximos dias, o casal, que vive no Itaim Bibi, em São Paulo, vai protagonizar mais um capítulo do romance. Eles virão para a Bahia trocar alianças. A programação do casamento terá nada menos que três dias, tendo como cenário o Campo Bahia Hotel, em Santa Cruz de Cabrália, no Sul do estado.

“Quando as restrições com a pandemia ficaram mais amenas, ficamos 20 dias lá. É um lugar que representa tudo que a gente gosta”, relatou João ao Alô Alô Bahia. Para celebrar a união, os noivos receberão 120 convidados, entre familiares e amigos, na próxima sexta-feira (8) e se casarão no sábado. Um brunch no domingo encerra o roteiro.

