Aloizio Mercadante pediu para integrantes da campanha de Lula enviarem sugestões de respostas, réplicas e tréplicas para treinar o ex-presidente para a sabatina no Jornal Nacional, da TV Globo. Lula encontrará William Bonner e Renata Vasconcellos na edição de quinta-feira (25/8) do programa.

Os aliados de Lula tinham até a manhã de terça-feira (23/8) para encaminhar as sugestões a Mercadante. O ex-ministro foi o responsável por elaborar o plano de governo do petista.

Lula passa por um treinamento intensivo antes de ir ao Jornal Nacional. A campanha do petista trata a participação no programa como uma oportunidade única para conquistar votos de eleitores indecisos.

Os petistas entendem que a sabatina no Jornal Nacional é mais importante para o ex-presidente do que os comícios de rua e os debates presidenciais. Os resultados preliminares da segunda-feira (22/8) mostraram que o telejornal da Globo obteve a maior audiência do ano com a sabatina de Jair Bolsonaro, com média de 32 pontos em São Paulo.

O post Aloizio Mercadante concentra treinamento de Lula para Jornal Nacional apareceu primeiro em Metrópoles.