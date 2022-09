Alonso é convocado pelo Paraguai e desfalcará Atlético contra o Palmeiras

O zagueiro Junior Alonso, do Atlético, foi convocado para disputar dois amistosos com a Seleção Paraguaia na próxima “Data Fifa”. Desta forma, o jogador deve desfalcar o Galo no duelo contra o Palmeiras, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

Alonso foi chamado pelo técnico argentino Guillermo Barros Schelotto para os duelos contra Emiratos Árabes Unidos, dia 23, em Viena, na Áustria, e diante do Marrocos, dia 27, em Sevilla, na Espanha.

O Campeonato Brasileiro será paralisado durante a “Data Fifa”. No entanto, o Atlético jogará contra o Palmeiras em 28 de setembro, um dia após o amistoso de Alonso na Espanha. A tendência é que ele não esteja disponível para o confronto no Mineirão.