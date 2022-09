Alonso é titular em empate do Paraguai; ele desfalcará o Galo nesta quarta

O zagueiro Junior Alonso foi titular no amistoso da Seleção Paraguaia contra o Marrocos, nesta terça-feira, no Estádio Benito Villamarín, em Sevilla, na Espanha. A partida terminou empatada sem gols.

Alonso, que havia ficado de fora do amistoso passado, contra os Emirados Árabes, jogou nesta terça até os 33 minutos do segundo tempo, quando foi substituído por Mateo Gamarra, jogador do Olimpia.

O zagueiro agora voltará ao Brasil para retomar os treinos no Atlético. O defensor está fora do jogo do Galo nesta quarta-feira, contra o Palmeiras, às 21h45, no Mineirão.

Gustavo Gómez, companheiro de Alonso na Seleção Paraguaia, também não defenderá o Palmeiras nesta quarta.