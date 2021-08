Alpinistas realizam mais uma aventura no Monte Pescoço

Destaque



Publicado em 30 de ago de 2021 e atualizado às 22:57

Se você procura por calçados com qualidade das maiores marcas, visite a MINAS CALÇADOS

Contando com suporte logístico do Gads (Grupo de Apoio ao Desenvolvimento Social), os goianos Rafael Gomes e Guilherme Costa e os mineiros Paulo Cisotto e Felipe Álvares chegaram no último fim de semana ao topo do Monte Pescoço, realizando um desafio imposto a vários alpinistas brasileiros.

A escalada teve início em 22 de agosto, com a participação de Matheus Sguilaro, de São Paulo, e do baiano Guido Mintz, que já haviam desbravado o local. Para conquistar o monte a equipe se revezava durante os trabalhos, a fim de se manter o equilíbrio.

O quarteto foi incentivado por Mintz e Squilano, durante o compartilhamento de ideias. “Nos conhecemos após troca de mensagens e fomos convencidos a participar desse desafio em Itamaraju”, contou Felipe Álvares, dizendo ter sido “dura” a jornada, mas que “valeu a pena”.

A via da escalada foi batizada de “Cacalma”, em referência ao cultivo de cacau no entorno do monte e a tranquilidade vivida pelo grupo durante os trabalhos. “A bela paisagem e a calmaria tornam a região do Monte Pescoço muito harmoniosa”, afirmou Rafael Gomes.

Ao finalizar os trabalhos, a equipe fez uma confraternização e elogiou o Gads pelo incentivo e apoio à prática de atividades ligadas ao meio ambiente e à preservação da natureza.

“Atividades como essa fortalecem a interação entre pessoas de diferentes lugares, tornando a nossa região um local voltado para a prática do ecoturismo”, comentou Vinicius Borges, ativista do Gads.

Por Domingos Oliveira