Altas Horas: programa será exibido ao vivo no ‘Criança Esperança’ neste sábado (13)

Neste sábado, 13 de agosto, começa mais uma edição do Criança Esperança e dessa vez a novidade é que o programa apresentado por Serginho Groisman, ‘Altas Horas’, será televisionado de forma ao vivo no especial beneficente da Globo.

O apresentador também irá receber algumas personalidades, como Wanessa Camargo, Arthur Aguiar, Deborah Secco, Emílio Dantas, Melim e o ator que interpreta o vilão em ‘Pantanal’, Murilo Benício.

Com essa programação especial do ‘Criança Esperança’, o ‘Altas Horas’ será uma das atrações que abre as transmissões na “Mansão Esperança”. No domingo, o programa de auditório da Ivete Sangalo, ‘Pipoca da Ivete‘ também sofrerá uma adaptação para entrar no clima.

‘Altas Horas’ será transmitido ao vivo, direto do palco do ‘Criança Esperança’ (Foto: Globo)

o “Mansão” continuará na grade horária da emissora até segunda-feira, 15 de agosto, quando o ‘Criança Esperança’ será exibido ao vivo. O evento beneficente deste ano será apresentado Taís Araujo, Tadeu Schmidt, Marcos Mion e Paulo Vieira.

Quais serão as atrações do ‘Criança Esperança 2022’? Parece que as atrações do ‘Criança Esperança’ estão bem variadas e possuem algumas novidades. Entre os artistas convidados, estão: Zeca Pagodinho, Gloria Groove, Ludmilla, Pedro Sampaio, Ivete Sangalo, Pabllo Vittar, Liniker e Rebecca.

Além disso, outros nomes que caíram gosto do público já estão confirmados, sendo: Maria Bethânia, Gaby Amarantos, Carlinhos Brown, Toni Garrido, Péricles, Dilsinho, Djonga, Júnior, L7nnon, Ana Karina, Gabriel Sater, Guito e Timbaladies.

Graças ao #CriançaEsperança e à sua doação, Tássia tá escrevendo uma nova história! Que tal ajudar outras crianças e jovens a realizarem sonhos?

Doe o quanto puder pela chave PIX [email protected] #CriançaEsperança pic.twitter.com/p61jmUYAE1

— TV Globo (@tvglobo) July 28, 2022

