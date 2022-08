Altas Horas: Serginho Groisman convida Rodrigo Mussi e Fernanda Lima neste sábado (27)

O ‘Altas Horas’ deste sábado, 27 de agosto, vai estar com convidados de peso! Entre os artistas que participaram da edição de hoje, estão: Rodrigo Mussi, Fernanda Lima, Dudu França, Ferrugem, Gilliard, Harmony Cats, Natuza Nery e Marcos Caruso.

Além das entrevistas dos convidados musicais e de outros gêneros do entretenimento, a banda Sunday — convidada por Serginho Groisman — vai resgatar alguns dos melhores hits dos anos 60, 70, 80, 90 e 200.

Os convidados e o apresentador do ‘Altas Horas’ vão conversar sobre suas carreiras profissionais, como, por exemplo, o programa ‘Amor e Sexo’ — apresentado por Fernanda Lima — e a trajetória de Rodrigo Mussi dentro e fora do Big Brother Brasil.

Altas Horas recebe Rodrigo Mussi, Fernanda Lima e mais famosos (Foto: Reprodução / Globo)

O que os convidados disseram no ‘Altas Horas’? “Nós gravamos a terceira temporada do programa, que me consome uns oito meses para escrever, porque eu decidi que agora eu vou escrever aquilo que vou falar. É realmente um trabalho difícil porque eu não sou roteirista e, de repente, acabei me tornando um pouco para fazer o que eu apresento. Eu participo de todo o processo, gosto de fazer parte de cada etapa”, afirmou Fernanda.

A apresentadora do ‘Central das Eleições’, Natuza Nery, contou um pouco do processo de produção da atração televisionada pela Globonews. “É um programa que vai ao ar durante todo o período de eleições, e a gente faz programas ao vivo. Eu não estou sozinha, sou a regente de um timaço de comentaristas de política. A partir de 5 de setembro, a ‘Central’ vai estar todos os dias no ‘Edição das 18h’ e, também, no ‘Jornal das Dez’”, declarou a jornalista.

Já Rodrigo Mussi, ex-BBB, relatou sobre seu acidente em março deste ano e o processo de recuperação. “Eu fui assistir um jogo da final do Paulistão. […] Mais tarde eu fui para a casa de uma amiga e de lá eu pedi um carro às 4 da manhã. Eu só lembro de entrar no carro, depois não lembro de mais nada só quando acordei no hospital”, disse o brother.

