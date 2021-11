Alteração para DOSE 3 de idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde nesta semana

Sociedade



Publicado em 3 de nov de 2021 e atualizado às 10:43

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria Municipal da Saúde, informa que houve atualização do prazo para DOSE 3 para idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da Saúde para esta semana.

Nesta quarta-feira (3), nas UBS, podem ser vacinados com DOSE 3 idosos com mais de 60 anos, vacinados com DOSE 2 até 05/05/21, das 13h às 16h30, sem necessidade de agendamento. Ubs: Nova América, Res. Castelinho, Jerusalém, Monte Castelo, Castelinho, Bela Vista 2, Urbis, Jardim. Caraípe, Diagnose, São. Lourenço IV, Liberdade 1, Complexo Ubirajara, Tancredo Neves 1, Santa Rita e Estância Biquíni.

Na quinta-feira (4), drive para Carros e Pedestres na UFSB (ao lado da Policlínica) de Dose 3 de Pfizer para idosos com mais de 60 anos vacinados com DOSE 2 até 06/05/21;

Dose 3 para Trabalhadores da Saúde, com comprovação conforme lista de documentos no final da matéria, Vacinados com DOSE 2 até 06/05/21;

Já no domingo (7) acontece mais um Drive para Carros e Pedestres na UFSB das 8h às 14h com 1.000 doses disponíveis.

Dose 3 Pfizer para idosos com mais de 60 anos para Vacinados com DOSE 2 até 09/05/21;

Dose 3 para Trabalhadores da Saúde, com comprovação conforme lista de

documentos no final da matéria, vacinados com DOSE 2 até 09/05/21.

Ascom / Prefeitura de Teixeira de Freitas – BA