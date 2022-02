Aluna pradense marca 960 pontos no ENEM e comemora aprovação em medicina

Destaque



Publicado em 24 de fev de 2022 e atualizado às 11:48

Bons exemplos sempre devem ser reverenciados, admirados e seguidos. Diante deste pensamento uma internauta realizou uma sugestão de postagem que figura tais adjetivos.

Partindo de uma família simples a pradense LORRANE VIANA SANTOS (20 anos), que sempre participou de instituições de ensino pública, tornou-se num exemplo de transformação conquistados pela educação.

Ao longo de anos dedicados e abdicação de momentos, mas com foco numa vida melhor, a jovem conseguiu atingir um belo feito.

Num país repleto de desigualdade e com competição cada vez mais acirrada em universidades. A jovem conseguiu conquistar a 6ª vaga para o curso de Medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Na trajetória de Lorrane Viana Santos, seus últimos anos de ensino educacional foram no colégio Escola Estadual Homero Pires na cidade de Prado, permitindo a jovem pontuar 960 na prova do ENEM 2021.

A futura médica sempre contou com apoio da família, que fez questão de agradecer a sua mãe Sinara Santos Cruz Viana e ao pai Givanildo Santigo Santos, além do apoio incondicional do namorado Roandre Batista Machado, por acreditar no seu potencial e assim superando quaisquer dificuldades.

A nova fase pavimentará uma nova faixa de sonho, não apenas para a jovem. Mas para uma população que poderá espelhar no exemplo glorioso e dedicado.

Bons exemplos são frutos de superação, empenho, também do apoio de pessoas que acreditam e criam laços familiares. Sempre acredite e conquistas se tornaram em realidade.

“Deixo aqui a minha mensagem às pessoas que estão no mesmo processo: não desistam, foquem nos assuntos que mais caem no ENEM e façam muitas redações. Vai dar tudo certo, assim como ocorreu comigo”, dicas de Lorrane.