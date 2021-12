Alunos da Escola Fênix encerram atividades letivas com “Auto de Natal”

Destaque



Publicado em 3 de dez de 2021 e atualizado às 22:53

Adaptando o seu tradicional “Auto de Natal” à realidade da pandemia, a Escola Fênix criou na agenda de muitos pais o dever de vislumbrar o encerramento da jornada escolar com a clássica celebração que representa a forma comovente do milagre pelo qual o verbo se fez carne.

O evento aconteceu no auditório da Câmara Municipal de Vereadores de Itamaraju, durante a noite de quinta (dia 02) de dezembro, trazendo alegria para visitantes e familiares da Escola Fênix.

As crianças participaram da encenação do nascimento de Jesus Cristo, formando um presépio de Natal, em uma apresentação repleta de simbolismo, na qual as crianças apresentaram sobre: O domínio do Faraó. A escravidão e sofrimento dos Israelitas!

Moisés libertador do povo Hebreu!

Os acontecimentos do Antigo Testamento apontam para a vinda do libertador de toda a HUMANIDADE: JESUS! Emanuel, DEUS CONOSCO!

O Coral Fênix apresentou lindas canções com a participação especial do TRIO DOM!

O Teatro de Mãos Fênix abordou o Tema Jesus Filho de Davi !

O espetáculo foi belíssimo, os alunos dançaram e cantaram ao som de músicas natalinas.

Com roteiro idealizado pela coordenação e corpo docente, a apresentação intitulada “Divino Presente” falou de amor, e a presença de Jesus entre nós. Intercalando apresentações musicais, narrativas, crônicas e encenações protagonizadas pelos estudantes.

O objetivo do evento, foi alcançado com a exposição e delicadeza do grupo que conduzia emoções, aliando sons e iluminação fotoluminescente, criando assim um ambiente acolhedor e festivo. Anualmente técnicas e ritmos são aprimorados pela equipe da Escola Fênix.

Confira como foi essa linda noite!

As matrículas da Escola Fênix já estão abertas:

Informações na Escola Fênix – Rua Joana Angélica, 672, Centro. Telefone de contato (73) 3294 – 3744 ou Email: [email protected]

A Escola é referência em educação Infantil Ensino Fundamental I e II.