Alunos do CSJE são aprovados em vários cursos nas principais universidades do país

“A dedicação sempre leva a grandes conquistas”, esse é um lema presente nos ensinamentos dos educadores do Colégio São João Evangelista (CSJE).

Os alunos da instituição refletem esse pensamento, com conquistas e classificações em cursos diversos, além de excelentes colocações no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

No início de 2021 dois alunos tiveram seus nomes listados nos cursos de Medicina e Engenharia Aeronáutica.

Nas últimas semanas familiares e alunos comemoraram com os educadores as novas conquistas, onde 07 jovens foram aprovados para ingressar em cursos de Jornalismo, Ciências, Engenharia da mobilidade, Direito, Fonoaudiologia, Psicologia e Engenharia Mecânica.

Alguns foram classificados em mais de um curso em universidades renomadas e reconhecidas nacionalmente pela qualidade nos profissionais formados.

As emoções ficaram por conta de Pedro Henrique Fernandes Souza (Curso de Jornalismo), Gustavo de Almeida Melo (Interdisciplinar em Ciências), Renato Brito Santiago (Engenharia da Mobilidade), Marcos Vinicius Oliveira da Silva (Engenharia Mecânica), Sara Manoá Bonfim Almeida (Fonoaudiologia e Direito), Pedro Henrique da Silva Pereira (Direito) e Yasmin Ferreira Lago (Curso de Psicologia).

A todos os alunos nosso carinho e respeito, aos educadores dedicamos afeto e incentivo para a construção de um mundo melhor, através da educação.

Neste momento de pandemia, o CSJE tem seguido os mais rígidos protocolos adotados pela saúde, no entanto, sempre prestando atendimento na instituição localizada à Rua Paulo VI, 15 – Centro, nos telefones (73) 3294-1009 (73) 98861-0995, também no site www.csje.com.br e redes sociais #csjeitamaraju.

