Alunos do CSJE são destaque no ENEM 2021

Destaque



Publicado em 16 de fev de 2022 e atualizado às 11:22

A tradição e dedicação consagraram alunos do Colégio São João Evangelista (CSJE), como destaque entre as maiores médias de pontuação da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no município, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

As notas divulgadas na última quarta-feira, 09 de fevereiro. Detalhou os resultados do ENEM 2021.

Os estudantes Isabelle Rose Ribeiro dos Santos (980 pontos), Letícia Gusmão Alves (960 pontos), Maria Eduarda Fernandes Souza (960 pontos), Geovanna Pilon Silva (960 pontos), Emanuelle da Silva Santos (940 pontos), Wanderley Mascarenhas de Oliveira Júnior (940 pontos) e Açucena Pinheiro Mendes (920 pontos), pontuação que evidencia a dedicação dos alunos e empenho dos educadores do CSJE, na representação da educação municipal.

As estratégias e procedimentos pedagógicos aplicados pela instituição tem permitido a continuidade da qualidade de ensino.

Com a utilização de plataformas on-line, material de apoio formulado pela equipe de educadores, serviram de preparação para os estudantes.

Uma nova fase para muitos estudantes será a inscrição no programa SISU, com cadastro iniciado nesta terça-feira 15/02, finalizando em 18/02.

No município o Colégio São João Evangelista (CSJE) é uma referência no ensino educacional. Sua prática, métodos pedagógicos e firmeza, tem marcado gerações. A unidade localizada na R. Paulo VI, 15 – Centro – Itamaraju (BA), 45836-000, também tem seu atendimento regulado pelos telefones (73) 3294-1009 / (73) 98861-0995.