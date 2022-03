Alunos do IF Baiano Campus Uruçuca, começam curso de pós-graduações com muito entusiasmo

Giro no Mundo



Publicado em 13 de mar de 2022 e atualizado às 21:16

No dia 11 de março de 2022, o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Baiano Campus Uruçuca, iniciou às aulas presenciais.

Com a escalada da pandemia do Sars-Cov-2 (COVID-19) no Brasil, no mês de março de 2020, o Instituto Federal Baiano suspendeu às atividades presenciais em todos os campus. Após alguns meses com a presença da pandemia, às atividades acadêmicas passaram a funcionar de forma remota.

Após quase dois anos de forma remota, o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Baiano, retornou às atividades presenciais. Inicialmente o retorno está acontecendo de forma gradual, primeiramente com o retorno dos servidores, depois acontecerá o retorno das aulas presenciais para todos os estudantes.

No dia 11 de março, às aulas presenciais retornaram para os estudantes dos cursos de Pós – Graduação.

Dentre eles Pós-Graduação em Educação Científica, Cidadania e Desenvolvimento Regional Sustentável, do Instituto Federal Baiano Campus Uruçuca.

Os cursos conta com estudantes graduados em diversas áreas do conhecimento. Administradores, Psicólogos, Advogados, Professores, Agroecológos, Biomédicos, etc…

O retorno está acontecendo de forma segura, atendendo a todos os protocolos orientados pelo Ministério da Saúde.

O Instituto Federal Baiano, adotou os protocolos para a comunidade acadêmica se previnir do COVID -19. Uso de álcool em gel, uso de máscaras, aferição de temperatura, e apresentação do comprovantes de vacinas; para todas as pessoas que acessam o Campus do instituto.

Por | Ascom