Alunos protestam após professora ser demitida por criticar Bolsonaro

Na noite da última terça-feira (18/10), estudantes fizeram uma manifestação após a demissão de uma professora da Faculdade Ielusc, em Joinville (SC). O grupo ocupou o pátio e a cordenação dos cursos da universidade.

Os manifestantes participavam de um protesto contra cortes na educação, na Praça da Bandeira. Em seguida, se dirigiram à universidade, onde discursaram contra a demissão de Maria Elisa Máximo, antropóloga e professora há 15 anos na instituição.

Com bandeiras e faixas, a manifestação chegou a entrar no Ielusc, mas se concentrou, na maior parte do tempo, no pátio da universidade. O grupo ainda ocupou o Deutsche Schule, local que abriga as salas da direção, secretarias e coordenações.

Em contato com a reportagem, Maria Elisa confirmou que a demissão ocorreu na terça. Ela estava afastada desde 3/10, um dia após o primeiro turno das eleições. O desligamento foi motivado após ela se manifestar nas redes sociais, em 1º/10, contra o presidente Jair Bolsonaro (PL), contrariando recomendação da universidade, que orientava que os colaboradores evitassem se posicionar politicamente durante o período eleitoral. A Faculdade Ielusc optou por não se manifestar.

