Amável e fofinho: veja 5 características do cachorro buldogue francês

A combinação entre as orelhas grandes, o corpo gordinho e os olhos amáveis do buldogue francês conferem o ar de “cachorro que caiu do caminhão de mudança”, e vai conseguir tudo que quer, a esses pequenos. E, embora algumas pessoas ainda resistam, esta é uma raça que conquista muitos tutores na hora de escolher um melhor amigo peludo.

Isso acontece tanto pelo nível de fofura, quanto por serem cães pequenos e de fácil adaptação, o que ajuda quem mora em espaços pequenos. E se você quer saber mais sobre esses pets, confira abaixo acinco características do buldogue francês para se apaixonar de vez.



buldogue francês (3) Os buldogues franceses são animais super amáveis

Foto: Unsplash

buldogue francês (2) Eles se adaptam fácil e vivem bem em ambientes pequenos

Foto: Unsplash

buldogue francês Também são ótimas companhias para crianças

Foto: Unsplash

buldogue francês (5) E são muito companheiros com os donos

Foto: Unsplash

Amor em primeiro lugar

Quando o assunto é afeição, o buldogue francês é uma das raças que mais marca pontos. Eles se apegam facilmente aos tutores e são ótimas companhias para crianças, por serem bem amigáveis com os pequenos.

Cabe no apê

Outra característica que torna esse pet super queridinho é o fato dele ser ótimo para viver em apartamentos. Isso porque ele se adapta fácil, precisa de pouco espaço e não tem tendência a latir, o que é um problema a menos para quem vive em prédios.

Vai com todos

É bom ter um certo cuidado com a sociabilidade do buldogue francês. Isso é para garantir que ninguém vai levá-lo embora durante um passeio, pois ele precisa socializar e é do tipo que curte interagir com estranhos. Esteja sempre de olho no seu bichinho e aproveite para exibir a simpatia dele para os amigos!

Exercícios leves

Os buldogues franceses são companheiros ideais para quem gosta de exercícios, mas sem muitos esforços. Eles adoram caminhadas, mas só precisa ser uma por dia para manter o peso e a rotina de atividades. Mas atenção aos dias quentes, pois essa raça não se dá bem com o calor e se desidrata fácil.

Companhia constante

Embora muito amáveis e bonzinhos, esses pets podem se tornar destruidores se ficarem sozinhos por muito tempo. Isso porque eles são do tipo que acompanham os tutores para todo o lado e não gostam de ficar sozinhos. Além de garantir a destruição de alguns móveis, ele também pode ficar muito abatido quando fica só por longos períodos.

