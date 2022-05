Amazon Prime Video anuncia aumento de preço da assinatura; confira novos valores

Os assinantes do Amazon Prime Video terão que pagar um pouco mais pelo serviço de streaming a partir de maio deste ano. Isso porque a empresa confirmou que a assinatura passará a custar R$ 14,90 por mês a partir de 20 de maio para os novos assinantes. Atualmente, o valor mensal é de R$ 9,90. Outro valor que terá mudanças é o da anuidade, que sairá de R$ 89,00 para R$ 119,00. Para aqueles que têm um plano na plataforma, a mudança virá a partir do dia 24 de junho. “O programa tem o mesmo preço desde que foi lançado em 2019, mesmo com todos os investimentos para tornar o Amazon Prime cada vez mais valioso para nossos membros no Brasil. Com a expansão dos benefícios e aumento de custos operacionais gerais, aumentaremos em 20 de maio de 2022 o preço da mensalidade”, informou a empresa.