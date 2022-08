Amazon Prime Video libera catálogo de lançamentos até dezembro deste ano

Como bons curiosos que somos, a gente que adora um filme sempre fica naquela ansiedade para saber o que vem por aí nos streamings de entretenimento. E para acalmar os ânimos, a Amazon Prime Video liberou a lista completa do que vai entrar em seu catálogo até o final de 2022.

Os destaques da plataforma são: ‘My Policeman’ com o cantor e ator Harry Styles, a ‘Something From Tiffany’ com a atriz Zoey Dutch e ‘Nanny’ com a protagonista Anna Diop. Outras produções, como ‘Samaritan’ com Sylvester Stallone, ‘Argentina, 1985’ estrelado por Ricardo Darín e ‘The People We Hate at the Wedding’ protagonizado por Kristen Bell — também são muito esperados pelos assinantes.

Além de filmes, a Amazon Prime Video também anunciou que algumas séries vão entrar para o catálogo durante o segundo semestre de 2022, como ‘Uma Equipe Muito Especial’ — derivada da série ‘The Good Place’.

Harry Styles é o protagonista da mais nova produção da Prime Video, ‘My Policeman’ (Foto: Reprodução / Amazon Prime)

Segundo a Amazon, algumas produções não originais do streaming ainda serão incluídas na listagem final e cada mês. Abaixo, você confere a lista divulgada, nesta segunda (01), das obras que estarão disponíveis de agosto até dezembro deste ano:

Agosto 01/08

‘Sing: Quem Canta Seus Males Espanta’ ‘O Mistério de Hailey Dean: Escolhido Para Morrer’ 05/08

‘Treze Vidas — O Resgate’ 12/08

‘Uma Equipe Muito Especial’ ‘Notícia de Um Sequestro’ 15/08

‘Jovens Bruxas — Nova Irmandade’ 19/08

‘Making the Cut’ (Temporada 3) ‘Caçando Ava Bravo’ ‘O Homem Ideal’ 26/08

‘Clarice’ (Temporada 1) ‘Samaritano’ Setembro 09/09

‘Flight/Risk’ 16/09

‘Goodnight Mommy’ 30/09

‘My Best Friend’s Exorcism’ Outubro 07/10

‘Catherine Called Birdy’ 21/10

‘Argentina, 1985’ 28/10

‘Run Sweetheart Run’ Novembro 04/11

‘My Policeman’ (com Harry Styles) 23/11

‘Good Night Oppy’ Ainda sem data definida, somente o mês

‘The People We Hate at the Wedding’ Dezembro 16/12

‘Nanny’ 30/12

‘Wildcat’ Ainda sem data definida, somente o mês

