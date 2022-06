Amber Heard lamenta decisão do júri: ‘Estou com o coração partido’

Minutos após ter perdido a batalha judicial contra Johnny Depp, Amber Heard utilizou as redes sociais para desabafar e lamentar a decisão do júri, anunciada nesta quarta-feira, 1°. Em seu Instagram, a atriz disse estar se sentindo decepcionada e lamentou o “retrocesso” que a vitória significaria para a luta pelos direitos das mulheres. “A decepção que sinto hoje está além das palavras.Estou com o coração partido que a montanha de evidências ainda não foi suficiente para resistir ao poder e influência desproporcionais do meu ex-marido. Estou ainda mais desapontada com o que esse veredicto significa para outras mulheres. É um retrocesso. Atrasa o relógio para uma época em que uma mulher que se manifesta poderia ser envergonhada e humilhada publicamente. Afasta a ideia de que a violência contra as mulheres deve ser levada a sério”, escreveu a atriz em seu perfil.

Em seguida, Amber continuou: “Acredito que os advogados de Johnny conseguiram fazer com que o júri ignorasse a questão-chave da liberdade de expressão e ignorasse evidências tão conclusivas de que vencemos no Reino Unido. Estou triste por ter perdido este caso. Mas estou ainda mais triste porque pareço ter perdido um direito que pensava ter como americano – de falar livre e abertamente”. O júri determinou que Heard terá que pagar US$ 15 milhões para Depp. O ator, por sua vez, também foi considerado culpado por difamação, e deverá pagar US$ 2 milhões para a ex-companheira.