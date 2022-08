América convence Martinez e negocia últimos detalhes com Barcelona-EQU

Após rejeita, o meia-atacante Emmanuel Martinez, do Barcelona de Guayaquil, aceitou se transferir para o América. Segundo apurou o Superesportes, na noite desta quarta-feira (10), os clubes discutirão os últimos detalhes para firmar a negociação. A equipe alviverde tem como objetivo acertar a compra em definitivo do atleta.

Muito da mudança de pensamento do jogador argentino diante a proposta do América se deve a Gonzalo Mastriani. O atacante uruguaio, ex-companheiro do Martinez no Barcelona-EQU, foi anunciado pelo Coelho nesta quarta-feira (10) e disse que a transferência foi ‘o grande passo de sua carreira’.

*Reportagem em atualização