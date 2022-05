América é derrotado pelo Del Valle e perde chance de ir à Sul-Americana

Já eliminado na Copa Libertadores, o América foi derrotado por 3 a 0 pelo Independiente del Valle nesta quarta-feira (25), no Estádio Banco Guayaquil, na Região Metropolitana de Quito, no Equador, pela sexta e última rodada da fase de grupos da competição,

Os gols da partida foram marcados por Sornoza e Gaibor, ambos na primeira etapa, e Cháves, no segundo tempo. O Coelho tinha a difícil missão de vencer o confronto por dois gols de diferença para ultrapassar o rival, terminar em terceiro lugar e ir à Copa Sul-Americana.

Com o resultado, o clube mineiro termina sua primeira participação na Libertadores em último lugar do Grupo D, com apenas dois pontos somados e nenhuma vitória. O América volta a campo no domingo (29), às 18h, quando enfrentará o Corinthians na Neo Química Arena, em São Paulo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Independiente del Valle terminou na terceira colocação, com oito pontos. O sorteio das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana está marcado para esta sexta-feira (27), às 13h (de Brasília), em evento em Assunção, no Paraguai.

O jogo

O Del Valle iniciou a partida buscando o corredor esquerdo e com mais posse de bola. A primeira chegada de perigo foi dos donos da casa. Aos 3′, Gaibor recebeu na ponta direita, entrou na grande área e finalizou rasteiro para a defesa de Jailson.

O time equatoriano seguiu pressionando, com bolas paradas e recuperando a posse rapidamente. Foram seis finalizações contra o gol do Coelho nos primeiros 10 minutos.

A partir disso, o América começou a trabalhar mais a bola, mas seguia sem criar grandes oportunidades. Quando o time subiu as linhas de marcação para pressionar o adversário, levou o gol. Aos 17′, Sornoza recebeu com espaço na ponta-esquerda, cortou para a direita e finalizou de fora da área, no canto direito de Jailson: 1 a 0.

O Del Valle diminuiu a pressão, mas seguiu no controle do jogo. Os donos da casa quase ampliaram aos 40′, quando Gaibor saiu cara a cara com Jailson, mas não conseguiu dominar, e a bola escapou. Apesar disso, o Del Valle marcou o segundo nos minutos seguintes.

2 a 0. Aos 43, Pelaza recebeu na ponta direita e cruzou rasteiro para o próprio Gaibor, que estava sozinho na entrada da grande área. Ele pegou de primeira, e o chute foi rasteiro, no canto direito: A equipe comandada pelo técnico Vagner Mancini teve apenas 37% de posse e uma finalização no primeiro tempo.

Segunda etapa

Sem muitas opções no banco devido ao grande número de jogadores no departamento médico, Mancini voltou com o mesmo time para o segundo tempo.

O América seguiu sem criar ofensivamente, enquanto o Del Valle abaixou as linhas de marcação. Com isso, a partir dos 10′, o Coelho manteve mais a posse de bola e começou a oferecer mais perigo aos mandantes. O time tentava explorar o lado direito com Patric, que jogou praticamente como um ala na segunda etapa, mas sem muita efetividade.

O terceiro e derradeiro gol ocorreu aos 29′. Cháves, que tinha acabado de entrar na partida, recebeu um lançamento do campo de defesa do Del Valle, invadiu a grande área e finalizou com muita categoria. A bola pegou no travessão e entrou: 3 a 0.

No fim do jogo, já com o resultado definido, ambas equipes apenas administraram a posse de bola.

INDEPENDIENTE DEL VALLE 3 X 0 AMÉRICA

Independiente del Valle

Ramírez; Ordoñez, Schunke e Segovia; Perlaza (Vargas, aos 27′ do 2T) Pellerano (Angulo, aos 41′ do 2ºT, Chávez e Ortiz; Sornoza (Plaza, aos 41′ do 2ºT, Gaibor (Cabezas, aos 27′ do 2T) e Bauman (Ayoví, aos 41′ do 2ºT)

Técnico: Renato Paiva (Miguel Bravo na área técnica)

América

Jailson; Patric (Cáceres, aos 24′ do 2ºT), Iago Maidana, Éder e Marlon; Lucas Kal, Rodriguinho e Alê (Zé Ricardo, aos 31′ do 2ºT); Felipe Azevedo (Gustavinho, aos 15′ do 2ºT), Aloísio (Kawê, aos 15′ do 2ºT) e Henrique Almeida (Carlos Alberto, aos 24′ do 2ºT)

Técnico: Vagner Mancini

Gols: Sornoza, aos 17′, e Gaibor, aos 43′ do 1ºT; Cháves, aos 28′ do 2ºT (Del Valle)

Cartões amarelos: Pelaza, aos 22′ do 2ºT (Del Valle); Henrique Almeida, aos 22′, Éder, aos 24′, e Carlos Alberto, aos 33′ do 2ºT (América);

Motivo: sexta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores

Local: Estádio Banco Guayaquil, na Região Metropolitana de Quito, no Equador

Data: 25 de maio de 2022

Árbitro: Leodán González (Uruguai)

Assistentes: Nicolás Taran e Martín Soppi (Uruguai)