América fará apresentação de Aloísio em evento aberto no bar ‘BoiVindo’

Em jogada de marketing, o América fará a apresentação do atacante Aloísio, apelidado de ‘Boi Bandido’, em bar chamado ‘BoiVindo’. O evento, marcado para esta quinta-feira (7), às 19h30, será aberto à torcida. O bar é localizado na Avenida Petrolina, nº 875, no bairro Horto, em Belo Horizonte.

Com 33 anos, Aloísio foi anunciado como novo reforço alviverde na última quinta-feira (31). O jogador estava sem clube desde o fim de 2021, quando deixou o Guangzhou Evergrande, da China. O vínculo com o Coelho é válido até o fim de 2023.

Aloísio defendeu o Guangzhou nas duas últimas temporadas. Foram quatro gols marcados em 18 jogos pela equipe. Na China desde 2014, ele também passou por Shandong Luneng, Hebei FC e Guangdong South China.

Ao todo, foram 79 gols em 178 partidas no continente asiático. A última vez que o atleta entrou em campo foi no dia 1º de fevereiro. Com dupla nacionalidade, Aloísio foi titular da China na derrota por 3 a 1 para o Vietnã, pela oitava rodada das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo.

O atacante ganhou bastante destaque no Brasil na temporada de 2013, quando defendeu o São Paulo. Naquele ano, o “Boi Bandido” marcou 21 vezes em 66 jogos. Anteriormente, defendeu o Figueirense, a Chapecoense, o Caxias, o Grêmio e o Chiasso, da Suiça.

O América já acertou a contratação de 14 jogadores para a atual temporada. Foram eles: o goleiro Jailson; o lateral-direito Rául Cáceres; os zagueiros Éder, Conti, Iago Maidana e Gabriel Gomes; os meias Índio Ramirez e Matheusinho, e os atacantes Everaldo, Pedrinho, Paulinho Bóia, Henrique Almeida, Wellington Paulista e Aloísio.