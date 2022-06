América inicia conversas para renovar o contrato de Paulinho Boia

O América iniciou, nos últimos dias, as conversas para renovar o contrato de Paulinho Boia. Emprestado pelo Metalist, da Ucrânia, o atacante de 23 anos tem vínculo com o Coelho até 30 de junho.

A informação foi revelada pelo diretor de futebol do clube, Fred Cascardo, em entrevista ao Decadentes, no YouTube. Ele também afirmou que é desejo do atleta permanecer

“Temos já uma conversa. O empresário dele está no Brasil, então já estamos em conversa. É um desejo do atleta, sei que está muito feliz. Ele é de Brasília, a família veio junto (a Belo Horizonte). É um garoto novo, sensacional, nos ajuda, com qualidade para jogar como 9, como beirada. É um menino espetacular”, afirmou Fred.

Em contato com o Superesportes, uma pessoa do estafe do atleta também confirmou o início das negociações e a vontade de Boia. O atacante se recupera de um estiramento na coxa esquerda , mas é um dos destaques da equipe na temporada.

Apesar do cenário positivo em ambas as partes, o América ainda aguarda a definição da Fifa , que permitiu aos clubes negociarem diretamente com jogadores da Ucrânia, devido à guerra com a Rússia.

“É um desejo dele e do clube, se Deus quiser a gente chega. Ainda depende de um ou outro ajuste, principalmente naquela situação da Fifa, de jogadores que atuam na Ucrânia poderiam se transferir até o dia 30/06 sem nenhuma negociação. Estamos de olho sim em continuar com o Paulinho”, explicou Fred.

Apesar de ainda não ter marcado gols com a camisa americana, Paulinho Boia se destacou com dribles e boas jogadas, além de contribuir com duas assistências. Nos nove jogos em que entrou em campo, atuou como ponta e ‘falso 9’.

Para a posição, o América conta com Aloísio, Felipe Azevedo, Pedrinho, Everaldo, Gustavinho, Kawê, Carlos Alberto. Os lesionados Berrío e Matheusinho também podem exercer a função.