América inicia venda de ingressos para jogo contra Independiente Del Valle

O América iniciou, nesta sexta-feira (1), a venda de ingressos para a estreia na fase de grupos da Copa Libertadores, contra o Independiente del Valle, na próxima quarta-feira (6), às 19h, no Independência, em Belo Horizonte. Para ter acesso às compras dos tickets por meio digital, o torcedor deverá acessar o site eleven tickets.

Além de serem disponibilizados online, os ingressos retornarão a ser vendidos de forma física. A partir de segunda-feira (4), o torcedor poderá ir até à loja do América ou nas bilheterias Pitangui, do estádio Independência, para adquirir sua entrada.

Na loja, os tickets estarão disponíveis para compra das 10h às 17h, na segunda, terça e quarta-feira. Já as bilheterias abrirão segunda e terça, de 10h às 17h, e na quarta, de 15h às 20h15.

Estarão disponibilizados para a torcida americana os acessos aos portões 2, 3 e 6. Os valores dos ingressos variam de R$ 20 a R$ 60. Confira os preços de cada entrada disponível ao torcedor alviverde:

PORTÃO 2 (Ismênia):

Inteira: R$ 60

Meia: R$ 30

PORTÃO 3 (Pitangui):

Inteira: R$ 60

Meia: R$ 30

PORTÃO 6:

Inteira: R$ 40

Meia: R$ 20

CAMAROTES

Preços variam de R$ 130,00 (venda unitária) a R$ 3.800,00 (camarote de oito lugares).

Protocolos

O protocolo sanitário permanece o mesmo adotado nas últimas partidas, inclusive sendo obrigatório o uso de máscara. Será necessário apresentar cartão de vacina com esquema vacinal completo ou teste antígeno rápido (realizado até 24 horas antes do jogo) ou PCR (feito até 48 horas antes do duelo).

Será permitido a entrada de menores de 12 anos, desde que estes apresentem seus testes negativos. O exame deverá ser entregue de forma impressa na chegada ao estádio.