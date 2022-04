América-MG perde do Tolima e continua sem vencer na Libertadores

O América-MG continua sem vencer na atual edição da Copa Libertadores, após ser superado por 3 a 2, de virada, pelo Tolima (Colômbia), na noite desta quarta-feira (27) no estádio Independência. O resultado deixou o Coelho na lanterna do Grupo D, com apenas um ponto.

🇧🇷⚽🇨🇴 Golpe no Coelho! Um gol de Plata no último lance deu ao @cdtolima a vitória sobre o @AmericaMG no Horto: 3-2, de virada, pelo Grupo D da CONMEBOL #Libertadores. #GloriaEterna pic.twitter.com/OhtCtRoqXH — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) April 27, 2022

O Coelho abriu o placar aos sete minutos do segundo tempo, quando Paulinho Bóia fez boa jogada individual e cruzou. Pedrinho aproveitou e chutou de direita para superar o goleiro Domínguez. Porém, aos 20 minutos a equipe colombiana conseguiu empatar com Plata em boa jogada de contra-ataque.

O América-MG ainda conseguiu voltar a ficar na frente aos 31 minutos, em ótima jogada de contra-ataque que começou com Jailson e terminou em finalização de Índio Ramírez, que ainda sofreu desvio de Junior Hernández. Mas a vitória final foi do Tolima, graças a gols de Quiñónes, aos 41, e de Plata, aos 49.

Agora as atenções do Coelho se voltam para o Brasileiro, onde mede forças com o Athletico-PR no Independência no sábado (30). Pela competição sul-americana, o América faz clássico com o Atlético-MG na terça-feira (3).