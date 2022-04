América segue sem vencer ou marcar gols em casa na Libertadores

Em sua estreia na fase de grupos da Copa Libertadores, nesta quarta-feira (6), no Independência, o América perdeu por 2 a 0 para o Independiente del Valle, do Equador. O time alviverde já fez três partidas em casa no torneio. Até o momento, a equipe de Marquinhos Santos não venceu ou marcou gols em jogando em seus domínios. Atuando diante de sua torcida, o Coelho tem retrospecto de um empate e duas derrotas.

Partida de ida da segunda fase

No duelo de ida da segunda fase, quando fez seu primeiro jogo pela competição, o América perdeu por 1 a 0 para o Guaraní, do Paraguai. Mesmo produzindo bastante jogadas e pressionando o adversário até o fim da partida, o Coelho sofreu um gol nos acréscimos e precisou vencer o segundo confronto, seu primeiro fora do Brasil, para poder passar para a próxima etapa.

A equipe americana venceu o duelo de volta, em Assunção, por 3 a 2. Com o placar igualado, a vaga foi decidida nos pênaltis – vitória brasileira por 5 a 4.

Partida de ida da terceira fase

Já no confronto de ida da terceira fase, o América empatou por 0 a 0 com o Barcelona de Guayaquil. O time alviverde contou com a sorte nessa ocasião, pois o adversário desperdiçou um pênalti no fim do segundo tempo – o atacante Garcés chegou a deslocar o goleiro Jailson na cobrança, mas chutou para fora .

No segundo jogo, no Equador, outro empate por 0 a 0. Com o placar zerado, as equipes tiveram que decidir a classificação nos pênaltis Na disputa, o Coelho venceu por 5 a 4 e garantiu seu passe para a fase de grupos.

Próximos compromissos do América na Libertadores

As duas próximas partidas do América na Libertadores serão realizadas em BH. Na próxima quarta-feira (13), às 21h, o Coelho visita o Atlético no Mineirão. Duas semanas depois, no dia 27 de abril, às 19h, o time alviverde poderá quebrar seu tabu no Horto diante do Deportes Tolima, da Colômbia.