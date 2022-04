América x Tolima: saiba onde assistir ao jogo pela Copa Libertadores

América e Tolima-COL se enfrentarão nesta quarta-feira (27), às 19h, pela terceira rodada do Grupo D da Copa Libertadores. A partida, que será realizada no Independência, em Belo Horizonte, terá transmissão da ESPN, canal de televisão fechado, e no serviço de streaming Star+.

O Superesportes acompanhará, em tempo real, tudo o que rolar no duelo diretamente do estádio no Horto.

Este confronto é de extrema importância para o América, que está em último no grupo com apenas um ponto somado. Empatado com o Coelho está o Tolima, que se sobressai na tabela devido ao critério de gols pró.

Com um jogo a mais em relação ao seus rivais de chave estão Atlético e Independiente del Valle-EQU, na primeira e segunda colocação, respectivamente. Os times, que empataram por 1 a 1 nessa terça-feira (26), em Guayaquil, no Equador, são os líderes do grupo com 5 pontos.