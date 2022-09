“Amigo da onça” de Marília Mendonça ostenta coleção de carros de luxo

A coluna LeoDias revelou com exclusividade detalhes da parceria entre Gabriel Ramalho e Marília Mendonça. Ele foi um dos nomes que apoiou a cantora no começo da carreira, porém, foi também um dos responsáveis por uma das maiores decepções da vida da eterna rainha da sofrência — o típico amigo da onça.

A descoberta de um rombo financeiro provocado por Gabriel se deu a partir de desconfianças de pessoas próximas à cantora, incluindo amigos da música. Ele fazia questão de ostentar sua vida luxuosa, o que inclui sua coleção de carros.

Gabriel mostrava ter uma vida financeira mais abrangente até mesmo que a própria cantora e foi justamente isso que deixou as pessoas próximas em estado de alerta. Hoje ele mora nos Estados Unidos e mantém alguns dos carros de sua coleção em um depósito no Brasil. Antes de partir para o exterior, os veículos ficavam em algumas das casas de Gabriel em condomínios de luxo em Goiânia.

Nossa reportagem teve acesso a alguns vídeos em que aparecem alguns dos carros esportivos de Gabriel. Ele é piloto de drift e tem automóveis de marcas premium como BMW.

Entenda

Após a morte de Marília Mendonça, Gabriel Ramalho recorreu à Justiça e pede R$ 9 milhões de verbas trabalhistas. Ele tenta provar que era funcionário da cantora, que tinha um salário mensal de R$ 200 mil e busca direitos trabalhistas em cima deste valor.

A proximidade entre Marília e Gabriel começou antes mesmo do sucesso, no começo da carreira dela. Eles moravam próximos, Gabriel tinha certo conhecimento musical e apoiou a cantora naquele momento, a ajudando a estabelecer, por exemplo, contatos no mercado musical.

Gabriel não chegou a ser empresário de Marília, embora se apresentasse desta forma. Apesar de não haver vínculo empregatício entre Marília e Gabriel e, sim, uma lealdade, quando a cantora decolou e passou a ser gerenciada por um escritório profissional, ele passou a ganhar 10% em cima da carreira da sertaneja.

Apesar dos alertas dos amigos, Marília, em um primeiro momento, resistia em acreditar na possibilidade de Gabriel ter provocado um rombo em suas contas. Marília descobriu a verdade durante a pandemia. Impossibilitada de fazer show por conta das restrições em relação a aglomerações, ela recorreu às suas aplicações financeiras para dar suporte à sua banda, que estava sem trabalhar. Ao acessar parte do dinheiro aplicado para ajudar a equipe, a cantora se deparou com um rombo.

A casa

Para se ter uma noção, por causa dos plenos poderes financeiros que Gabriel detinha, houve um enorme imbróglio e Marília nunca conseguiu passar para seu nome a casa onde morava com a mãe e o filho em um condomínio em Goiânia.

Marília comprou a casa de um suposto amigo de Gabriel por R$ 3,5 milhões. Ela fez um pagamento da metade do montante e teria que financiar o restante. Gabriel propôs que Marília pagasse as parcelas diretamente ao proprietário, pois, segundo ele, a taxa de juros de seu amigo era muito mais atraente que a bancária. Disse ainda que, tão logo a casa fosse quitada, o dono do imóvel transferiria a propriedade para o nome da cantora.

Isso, no entanto, nunca aconteceu. Marília pagava mensalmente cerca de R$ 10 mil do suposto financiamento. Gabriel e o proprietário do imóvel, entretanto, entraram com uma ação contra o banco e pagavam em juízo cerca de R$ 3 mil pela compra da casa. Para onde ia essa diferença, ninguém sabe.

Mas ainda acreditando na palavra do até então fiel amigo, Marília, disposta a encerrar o financiamento, foi convencida por Gabriel a pagar mais três parcelas: uma de R$ 600 mil e outras duas de R$ 150 mil, para, enfim, ter o seu lar.

Marília nunca duvidou da palavra de Gabriel Ramalho, e por isso sempre fez o que ele sugeria. Até hoje o imóvel ainda está sendo transferido ao espólio da Rainha da Sofrência.

