ITAMARAJU | Amigos e familiares se despedem do empresário Pascoal Félix, vítima da covid-19

Existem dias que fazem muita diferença, alguns deles pela alegria e outros pelo vazio deixado pela tristeza.

Infelizmente nesta quinta-feira (10), uma notícia abalou amigos e a família da Bete Confecções, quando ao contrário de um boletim diário positivo foi substituído pela confirmação do falecimento de Pascoal Félix. Homem íntegro exemplo de esposo, pai e amigo, querido por muitos.

Católico fervoroso e cuidadoso com os humildes e amigos, sempre fez questão de compartilhar levando exemplo de bondade, respeito e generosidade por onde passava.

Participou por anos de romarias e festejos da Igreja Santos Cosme e Damião, a qual esteve à frente como membro e colaborador. Mas um minúsculo vírus abateu o grandioso amigo, que ao longo da pandemia demonstrou respeito ao próximo e altruísmo, adotando o programa de doação de máscaras para entidades do município de Itamaraju. Onde também buscou de ferramentas para evitar demissões ou meio que prejudicasse sua equipe. Mas acima de tudo sempre confiante que todos iríamos passar por essa pandemia. O rigor em seguir os protocolos para que sua gente não sofresse com o coronavírus. Ficava triste ao ler sobre grupos em aglomeração.

No entanto, a nossa maior tristeza nesse momento é ter perdido um amigo de imenso coração. Utilizamos o espaço para conscientizar, não ignorem os protocolos, respeitem as orientações das equipes de saúde, pois a dor de perder alguém é imensa. Saber que nossa última homenagem é uma despedida distante de muito impacto. Nossa família do Itamaraju Notícias nos solidarizamos com a família de Pascoal Félix, a quem curvamos nosso respeito em permitir nossa amizade, deixamos nossos sentimentos e carinho, pois o nosso amigo fará muita falta.