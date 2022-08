Amistoso entre Atlético de Madrid e Juventus é suspenso em Israel

O amistoso entre Atlético de Madrid e Juventus, que aconteceria neste domingo, na cidade de Tel Aviv, foi suspenso. Os clubes alegaram “falta de segurança” por conta do bombardeio de Israel na Faixa de Gaza, e uma possível ‘resposta’ por parte dos palestinos.

Ambas as delegações optaram por não viajar a Tel Aviv neste sábado. Houve um entendimento das partes de que a realização do jogo no local poderia colocar em risco a segurança dos jogadores e comissão técnica.

Ainda não foi confirmado se a partida será cancelada ou se poderá acontecer em outro lugar. Um dos empecilhos seria encontrar um espaço no calendário, visto que o Campeonato Espanhol e o Campeonato Italiano se iniciam na próxima semana.

O Atlético de Madrid já realizou três amistoso nesta pré-temporada e venceu todos. Já a Velha Senhora também participou de três jogos preparatórios, mas obteve um triunfo, um empate e uma derrota.